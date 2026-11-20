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Beatriz Reis compartilhou com seus seguidores, na quinta-feira 19 de novembro, a compra de uma nova casa. O imóvel fica em Alphaville, região de Barueri, na Grande São Paulo, um bairro que a influenciadora revelou ter sido sempre um sonho seu.

Durante a comemoração, que incluiu samba, Beatriz mostrou que não entrará na residência sozinha. Ela aproveitou o momento para postar uma foto de quando trabalhava como vendedora ambulante e questionou se aquela versão dela imaginaria tamanha conquista.

No tour feito pela casa, a ex-BBB mostrou que o imóvel tem quatro salas, piscina, sauna e um elevador. Apesar do luxo, a residência ainda passará por uma grande reforma.