Entretenimento

Preparem o GPS ou comprem as passagens, porque para ver As Novas Desventuras de Cliff Booth no cinema, você vai ter que ir para Campinas ou Curitiba. O filme, que é a sequência de Era Uma Vez em... Hollywood e foca no personagem de Brad Pitt, estreou nesta quinta-feira, 19 de novembro, mas só terá sessões no Kinoplex Dom Pedro (SP) e no Imax Shopping Palladium (PR).

O motivo do deserto de salas? Um boicote. A Netflix propôs uma janela de exibição curtíssima, já que pretende colocar o filme no catálogo do streaming em 23 de dezembro de 2026. Sean Gamble, CEO da Cinemark, explicou que a empresa decidiu não exibir a obra porque não queria criar um precedente que prejudicasse as negociações futuras da rede, alegando que esse modelo de lançamento não ajuda o ecossistema do cinema.

O problema não é só no Brasil; a rede Regal, nos Estados Unidos, também entrou na onda do boicote. A situação é ainda mais complicada porque o longa, dirigido por David Fincher e escrito por Quentin Tarantino, foi feito para o formato Imax. Como o Brasil tem pouco mais de dez salas com essa tecnologia, a exclusividade acabou virando um sumiço quase total.

Na trama, acompanhamos o dublê Cliff, interpretado por Pitt, que trabalha como um faz tudo em Hollywood e acaba se envolvendo com crimes e chantagens, terminando na mira da polícia. O filme marca a primeira vez que a Netflix lança uma produção em formato Imax. A ideia era que As Crônicas de Nárnia: O Sobrinho do Mágico abrisse esse caminho, mas a estreia foi adiada para fevereiro e ganhou uma janela de sete semanas.

Sinceramente, a Netflix tentando ditar as regras do cinema assim não dá certo. Ou a gente assiste na tela gigante ou espera o sofá de casa, porque viajar para outro estado para ver um filme é pedir demais, né?