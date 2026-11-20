Entretenimento

O Rio de Janeiro e Niterói estão com a agenda cheia para celebrar a Semana da Consciência Negra e outras datas especiais. O grande destaque fica para o show gratuito de Gilberto Gil, que acontece no domingo, 22 de novembro, na Praia de Icaraí, em Niterói. O evento faz parte das comemorações dos 453 anos da cidade e quer reunir as famílias em espaços públicos com clássicos da carreira do artista. A festa não para por aí: o trio Gilsons, a banda Niterói de Todos os Cantos e a DJ Taia Pitaia também se apresentam, com o encerramento ficando por conta da bateria da Unidos do Viradouro.

Gilberto Gil é um dos nomes mais importantes da música brasileira, com mais de seis décadas de carreira, além de ser músico, político e escritor.

Fanfarras e Samba no Centro e Zona Norte

Para quem curte a vibe de rua, o festival de fanfarras Honk! Rio segue com edições até domingo, 22 de novembro. Vários coletivos e blocos de carnaval, como o Céu na Terra, Canários do Reino e Com todo Rexpeito, estão confirmados. A programação detalhada de cada grupo é divulgada no Instagram do evento, e a maioria das apresentações não cobra entrada.

No Rio Comprido, o Helênico Atlético Clube recebe o Baile da Guanabara nesta quinta-feira, 19 de novembro. Organizado pelo bloco Glorioso Mergulho à Fantasia, o evento resgata a cultura dos antigos bailes de salão cariocas para celebrar o Dia da Consciência Negra. A Gloriosa Orquestra da Guanabara traz um repertório afro-latino com homenagens a Jorge Ben Jor, Moacir Santos e Gilberto Gil. A noite ainda conta com sets dos DJs Tamagotchi, Bia Marques, Juntos Com Certeza e a cantora Cida Garcia, que faz Alcione Cover.

Pagode e Showcases na Barra e Vidigal

Hoje, 20 de novembro, feriado da Consciência Negra, a Cidade das Artes, na Barra da Tijuca, recebe o encerramento da turnê nacional PagodYANdo, do cantor Yan. O show começa às 15h e oferece diferentes experiências, desde a pista e frontstage até camarotes com vista privilegiada e praça de alimentação. Os ingressos variam de R$ 60 a R$ 2.000,40 para camarotes de 12 pessoas.

Também hoje, 20 de novembro, o Alto Vidigal Brasil promove uma tarde de samba e pagode, com o show completo do cantor Fabinho e a apresentação da bateria do Salgueiro. Para abrir os trabalhos, o Grupo BatuQG e a cantora Clara Costa se apresentam, enquanto o Aranha Deejay cuida dos intervalos. O local oferece pratos tradicionais como picanha e feijoada para quem quiser combinar música com gastronomia.

Nesta sexta-feira, 20 de novembro, a Barra da Tijuca ainda recebe Marcelo Falcão no Qualistage, às 22h30. O artista traz a turnê O Legado, em um show de aproximadamente três horas que revisita mais de três décadas de trajetória. O repertório soma mais de 40 músicas, incluindo sucessos antigos e faixas do disco solo mais recente. A meia-entrada custa a partir de R$ 87,50.

Música Instrumental e Shows Intimistas

O cenário cultural também reserva espaços para encontros mais sofisticados. A pianista e compositora Bianca Gismonti e o violonista português Manuel de Oliveira apresentam o álbum Túneis de Nuvem no Rio. O trabalho, gravado em Budapeste, é fruto de uma colaboração iniciada em 2025 que passou por festivais no Brasil, em Portugal e na Espanha. O disco reúne composições dos próprios artistas e de Egberto Gismonti.

Já no Teatro Rival Petrobras, o cantor Leandro Sapucahy se apresenta na sexta-feira, com o show Um samba que nem antigamente. A proposta é resgatar a atmosfera das rodas de samba tradicionais, convidando o público a cantar junto clássicos que fazem parte dos dois volumes do projeto homônimo.

Para fechar a lista, a cantora e atriz Dona Nyna apresentou o espetáculo Brasileiríssima ontem, 19 de novembro. A artista de Realengo promoveu um encontro de memória e identidade com banda ao vivo e dança, homenageando nomes como Beth Carvalho, Clara Nunes, Dona Ivone Lara, Alcione, Arlindo Cruz e Jorge Aragão. No mesmo dia, a Banca do André recebeu o grupo Afro Ribeirinhos, com participação do DJ Rodrigo Cavalcanti, focando na musicalidade das raízes afro-brasileiras.

E para quem prefere dar risada, a humorista Camila Cardoso faz um show de stand-up nesta segunda-feira, 23 de novembro. Bora escolher qual desses vai pro roteiro?