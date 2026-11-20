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A Slayyyter está vivendo um momento absurdo na carreira. A cantora norte-americana, que começou a soltar suas músicas na internet, garantiu quatro indicações ao Grammy 2027 e já está confirmadíssima no Lollapalooza Brasil 2027, com show marcado para março. Tudo isso enquanto colhe os frutos do seu terceiro álbum de estúdio, WOR$T GIRL IN AMERICA.

Se você não conhece, a Slayyyter é a definição de fugir do óbvio. Ela é associada ao hyperpop e à música eletrônica, criando uma identidade que passa longe daquelas fórmulas mastigadas do pop tradicional. O som dela é um mix de batidas de pista, referências fortes à cultura dos anos 2000 e pitadas de gêneros mais pesados, com letras que equilibram humor, provocações e relatos pessoais. Mais do que apenas uma estética provocativa, ela passou os últimos anos lapidando uma sonoridade própria e focando na independência criativa.

O nome artístico é, na verdade, um codinome para Catherine Grace Garner. Nascida em St. Louis, Missouri, ela começou a publicar músicas na web em 2018, na época em que ainda trabalhava em um salão de beleza e tentava abrir caminho na indústria. O ponto de partida foi o SoundCloud, que foi essencial para a circulação de artistas independentes e a formação de novas cenas pop e eletrônicas. Com singles independentes, ela chamou a atenção ao resgatar o pop dos anos 2000, mas com produções eletrônicas bem mais intensas.

Tem um detalhe curioso sobre o nome: ela contou no programa Late Night with Seth Meyers que se inspirou em Ron Slater, personagem de Rory Cochrane no filme Jovens, Loucos e Rebeldes (1993). A cantora admitiu que tinha uma queda pelo personagem na época do ensino médio e achava ele muito legal, o que acabou virando a marca que ela usa internacionalmente hoje.

Os primeiros passos na cena independente do pop eletrônico foram marcados pela mixtape de estreia, lançada em 2019 e chamada de Slayyyter, que trouxe faixas como Mine e Daddy AF. Essa última virou um baita cartão de visitas, com aquela interpretação vocal exagerada e produção eletrônica carregada, apresentando a personalidade irreverente da artista. Nesse período, ela também se aproximou de nomes da cena alternativa, como Ayesha Erotica, circulando por um ambiente que valorizava a experimentação e a liberdade total, longe dos padrões das grandes gravadoras.

O reconhecimento veio aos poucos, via lançamentos online e apoio de fãs de pop alternativo. Em 2021, ela lançou Troubled Paradise, seu primeiro álbum de estúdio, expandindo seu universo com referências de electropop, rock e música eletrônica. O disco trouxe sintetizadores e batidas intensas em faixas como Self Destruct, Venom e Clouds, com momentos que chegam a flertar com elementos industriais.

Dois anos depois, em 2023, chegou a vez de STARFUCKER, seu segundo álbum. Dessa vez, ela trouxe uma visão satírica sobre a fama e a cultura das celebridades, falando de vaidade, dinheiro e consumo. A sonoridade também mudou, incorporando techno e vertentes mais sombrias da eletrônica, criando uma atmosfera que lembra o imaginário de Hollywood. Destaques como Miss Belladonna, Erotic Electronic e Out of Time consolidaram a mania da cantora de mudar de direção a cada lançamento.

O ponto alto recente é o álbum WOR$T GIRL IN AMERICA, lançado em 27 de março de 2026. Esse projeto é decisivo porque reúne tudo o que ela desenvolveu desde o início, mas com uma experimentação maior no pop eletrônico. O som é mais agressivo, com influências de rock, música industrial e eletrônica. Nas letras, ela abre espaço para falar de sexo, drogas, fama, relacionamentos e as vivências que teve no Missouri.

A produção do disco recupera a estética dos primeiros sucessos, mas de um jeito muito mais maduro. O álbum alterna entre faixas feitas para a pista de dança, como BEAT UP CHANEL$, CRANK, CANNIBALISM!, OLD TECHNOLOGY, UNKNOWN LOVERZ e Brittany Murphy, e momentos mais introspectivos, onde ela expõe inseguranças e conflitos pessoais.

O resultado foi um sucesso estrondoso: o trabalho chegou ao 22º lugar da Billboard 200 e liderou a parada Dance Albums da Billboard. Além disso, o single DANCE... viralizou nas redes sociais e atraiu um público ainda maior. A crítica também abraçou o projeto, com a revista Pitchfork dando o selo Best New Music, o que é uma vitória enorme para quem passou boa parte da carreira fora do circuito tradicional da indústria pop. Quem aí já está com o look pronto para o Lolla?