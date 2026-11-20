Entretenimento

A dançarina Isabelle Nogueira, que foi finalista do BBB 24, anunciou que entrou para o programa de mestrado da Universidade Federal do Amazonas (Ufam). O curso é o Programa de Pós-Graduação em Sociedade e Cultura na Amazônia.

Ela contou a novidade para os seguidores no X, antigo Twitter, na noite de quarta-feira, 18 de novembro. A gente ama ver esse foco nos estudos!

Será que ela consegue conciliar a vida de influenciadora com as leituras do mestrado? Tomara que sim!