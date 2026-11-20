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O clima pesou na Rede Massa, afiliada do SBT no Paraná. Na quinta-feira, 19 de novembro de 2026, a emissora demitiu ao menos 20 profissionais. Os cortes aconteceram em Curitiba e em cidades do interior, como Ponta Grossa e Francisco Beltrão.

Os cortes vieram depois de demissões na Massa FM, rádio também controlada pelo apresentador e empresário Ratinho. Em Curitiba, cinco profissionais da área de jornalismo e uma executiva de relacionamento com o mercado publicitário foram dispensados.

Além das demissões, alguns programas foram deletados da grade. O Primeiro Impacto Maringá, focado na cidade, foi encerrado. Em Ponta Grossa, a situação foi pior: toda a equipe de produção do programa Destaque, com quatro pessoas, foi demitida e a atração saiu do ar. A única que escapou do corte por lá foi a apresentadora Manuela Roque, que segue na casa.

Segundo a coluna do jornalista Gabriel Vaquer, da Folha de S. Paulo, a direção da Rede Massa atribui os cortes à proibição das bets e ao fim da escala 6x1. Funcionários também falam da redução de acordos publicitários com verbas públicas, como campanhas dos governos estadual e federal.

A assessoria do Ratinho foi procurada por aplicativo de mensagem, mas não respondeu até a publicação da fonte.