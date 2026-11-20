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Se tem uma coisa que a gente ama é ver a máscara de quem julga todo mundo caindo, né? Em Quem Ama Cuida, a Adriana, vivida por Letícia Colin, resolveu colocar um plano de vingança em prática e o alvo da vez foi a Diná, interpretada por Rosi Campos.

A governanta, que adorava criticar a vida alheia, acabou com o passado de golpista revelado na frente de todo mundo durante um evento organizado pela própria Adriana. Foi a jogada de mestre da nossa bad Dri para deixar a rival humilhada.

As gravações desse cenão da novela das nove foram acompanhadas pelas câmeras, que mostraram os bastidores de como tudo aconteceu. A gente só consegue imaginar a cara da Diná depois desse exposed público.

Será que a Diná consegue dar a volta por cima ou agora ela tá oficialmente cancelada na trama?