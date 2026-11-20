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O clima de romance tomou conta do Instagram de Fernando Fraiha e Débora Falabella nesta quinta-feira, 19 de novembro. O casal, que costuma manter a vida pessoal longe dos holofotes, resolveu abrir uma exceção para comemorar quatro anos de união.

Fernando usou as redes sociais para declarar que é maravilhoso construir uma vida ao lado da atriz. Os dois oficializaram o casamento em novembro de 2022, mas já estão juntos desde 2021. Débora também entrou na onda e postou fotos da festa de casamento, classificando a comemoração como uma das mais divertidas de que já participou.

A cerimônia aconteceu na Casa de Francisca, no centro de São Paulo, e teve a presença de artistas como Mariana Ximenes, Adriana Esteves, Bianca Comparato e Andréia Horta. Para fechar com chave de ouro, o casal ainda subiu ao palco para fazer apresentações musicais durante a festa.

Além do amor, a sintonia dos dois vai para o set de filmagens. Cineasta, Fernando dirigiu Débora em Chico Bento e a Goiabeira Maraviósa e em Bem-Vinda, Violeta. A dupla também trabalha no filme A Cuidadora, que ainda não tem data de estreia.

Sobre a rotina, Débora contou em entrevista ao jornal O Globo, publicada em 2025, que o casal teve fases diferentes de convivência. Eles chegaram a morar em casas separadas antes de decidirem dividir o mesmo endereço, ajustando a dinâmica conforme os compromissos profissionais de cada um. Para a atriz, essa flexibilidade é um sinal de maturidade da relação.

Enquanto celebra o amor, Débora também se prepara para um retorno icônico na TV. Ela está confirmada para a continuação de Avenida Brasil, onde voltará a interpretar a personagem Nina em janeiro de 2027.

Meta de relacionamento é ter essa sintonia toda, né? Quem não queria um parceiro que também fosse o diretor do seu filme?