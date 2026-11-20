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O Tom Cavalcante volta ao comando do Acerte ou Caia! neste domingo, 22 de novembro, às 15h30, para comandar a competição que vale até R$ 300 mil. A lista de competidores da vez está bem variada, misturando gente de todo tipo.

Entre os nomes confirmados para encarar as perguntas e respostas estão o nutricionista e empresário Daniel Cady, a modelo e apresentadora Arícia, a jornalista Fernanda Siccherolli e o humorista Rodrigo Cáceres. O grupo conta ainda com o jornalista e especialista em concursos de beleza Fábio Paula, além do cantor e ator Marcelo Augusto.

O time de peso segue com Bruno Gouveia, vocalista do Biquini Cavadão, a modelo Bianca Becker — que ficou vice-campeã do Casa do Patrão — a comediante Carol Delgado e o funkeiro MC Koringa.

Um dos destaques da edição é a Marcella Kozinski. Além de competir no game, ela é a Miss Universe Brasil 2026 e representa o país no concurso de Miss Universo deste ano, que terá a final na terça-feira, 24 de novembro, com transmissão da Record, RecordPlus e R7.

O programa é uma produção da Boxfish, com direção de David Feldon e direção artística de Cesar Barreto. Todas as edições do programa podem ser acessadas na íntegra no RecordPlus, a plataforma de streaming da emissora.