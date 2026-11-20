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São Paulo está recebendo o Festival Consciência Negra com uma série de atividades gratuitas espalhadas pela cidade. O evento traz shows de nomes como Seu Jorge, Rincon Sapiência, Rachel Reis, Jota.Pê, Tasha e Tracie e Os Garotin.

No Centro, a movimentação acontece em dez palcos, com o principal localizado na Avenida São João, na altura do número 747. Na Praça Dom José Gaspar, o Palco Piano na Praça recebe Maíra Freitas, Carlos Dafé e Amaro Freitas nesta sexta-feira, 20 de novembro, enquanto Hercules Gomes e Jonathan Ferr se apresentam no sábado, 21 de novembro. O Palco Preta Jazz também terá apresentações de jazz e música instrumental nesses dois dias.

Para quem quer dançar, a Avenida Ipiranga recebe a Pista Baile Black e a Rua Dom José de Barros tem a Pista Olido, ambas com DJs e equipes da cena de São Paulo. Já no Largo do Paissandu, rolam cortejos e apresentações de grupos de culturas populares de matriz africana.

Na Praça das Artes, acontece a 6ª Expo Internacional Dia da Consciência Negra nesta sexta-feira e sábado, com painéis, oficinas, rodas de conversa e exposições. Na parte musical, Larissa Luz se apresenta nesta sexta-feira e Dudu Nobre assume o palco no sábado.

A programação segue na Liberdade, com atividades de hip-hop e dança de matrizes africanas na Capela dos Aflitos, encerrando com a Congada de São Benedito de Cotia no domingo, 22 de novembro, às 14h.

O festival também ocupa outras regiões da capital. No sábado, 21 de novembro, às 19h30, Rincon Sapiência toca no Centro Cultural Grajaú – Palhaço Carequinha. No Centro Cultural São Paulo, Rappin' Hood faz show nesta sexta-feira, 20 de novembro, às 20h, e Luciana Mello canta no Centro Cultural Vila Itororó no sábado, às 19h.

Além da música, a agenda conta com saraus, sessões de cinema, palestras e atividades para famílias em bibliotecas e centros culturais municipais. É a oportunidade perfeita para colar em um evento grátis e ainda prestigiar a cultura black na cidade. Quem vai?