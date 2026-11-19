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A busca por uma refeição que seja fácil de preparar, que sacie a fome e que ainda seja prática para transportar para o escritório termina aqui. A salada de macarrão com frango é a opção ideal para esses momentos, pois consegue unir carboidratos, proteínas e vegetais em um único prato. O melhor de tudo é que a receita é flexível, permitindo ajustes conforme os ingredientes que você já tem na geladeira.

Para quem quer uma versão mais equilibrada, o segredo é não focar apenas na massa e no molho. A chave está em adicionar uma boa quantidade de vegetais e utilizar peito de frango magro. O molho, feito com a combinação simples de azeite e limão, transforma a refeição em algo saboroso e adequado para quem busca uma dieta balanceada.

Ingredientes

Para preparar de duas a três porções, você vai precisar de:

250 g de macarrão (de preferência integral)

250 g de filé de frango

1 pepino

1 tomate

1 pimentão

½ cebola

50 g de milho

50 g de queijo feta

1 punhado pequeno de salsinha ou endro

1 a 2 colheres de sopa de azeite de oliva

Suco de 1 limão

1 colher de chá de mostarda

Sal

Pimenta

Orégano

Modo de preparo

Comece cozinhando o macarrão seguindo as instruções da embalagem. O ideal é deixar a massa al dente para que ela não perca a textura dentro da salada. Depois de pronto, escorra e deixe esfriar.

Enquanto isso, grelhe o frango em uma frigideira antiaderente, no forno ou na air fryer, até que esteja bem cozido por dentro. Tempere com sal, pimenta e orégano para dar mais sabor. Deixe esfriar por alguns minutos e corte em pedaços pequenos.

Lave e corte o pepino, o tomate e o pimentão. Corte a cebola em fatias finas e esfarele o queijo feta.

Em uma tigela grande, misture o macarrão, o frango e todos os vegetais. Adicione o milho, o queijo feta e a salsinha ou o endro picados.

Para o molho, misture em uma tigela pequena o azeite, o suco de limão e a mostarda. Despeje sobre a salada e misture delicadamente para que o tempero chegue a todos os ingredientes.

Essa salada foge daquelas versões pesadas que levam maionese ou molhos gordurosos. Aqui, o frango garante a proteína, os vegetais trazem fibras e variedade, e o macarrão fornece a energia necessária. Se quiser aumentar ainda mais o teor de fibras, a escolha do macarrão integral é o caminho. Já o azeite no molho é a forma mais simples de adicionar gorduras boas sem precisar de receitas complexas.

Se você quiser dar um upgrade no sabor ou variar os ingredientes, a receita aceita bem a adição de tomate cereja, cenoura, rúcula, espinafre ou azeitonas. Quem não for fã de queijo feta pode ignorar esse ingrediente ou substituir por uma pequena quantidade de outro queijo de preferência. Para quem gosta de sabores mais intensos, adicionar um pouco de páprica ou manjericão é a jogada certa.

Uma das maiores vantagens desse prato é a possibilidade de prepará-lo com antecedência e guardar na geladeira, garantindo que a refeição do dia seguinte já esteja pronta. Existe um truque para manter a salada mais fresca: se você for preparar muitas horas antes de comer, reserve um pouco do molho e adicione apenas na hora de servir.

Vale lembrar que comer de forma saudável não precisa ser complicado nem significar a exclusão de grupos alimentares. O mais importante é manter o equilíbrio, a variedade e as quantidades que façam sentido para as suas necessidades. No caso de quem segue um plano alimentar específico ou possui necessidades dietéticas particulares, a receita pode ser adaptada com o suporte de um nutricionista.

E aí, bora trocar a marmita sem graça por essa salada?