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Se você acha que Rocky, Um Lutador é só sobre socos e música motivacional, tá enganado. O filme de 1976 tem várias sacadas que mostram que o protagonista era tratado como piada antes de virar ídolo. Com a chegada de Eu Sou o Rocky aos cinemas hoje, 19 de novembro, vale a pena olhar para as pequenas vitórias do personagem longe do ringue.

A escadaria e a superação

Muita gente lembra da cena icônica no topo da escadaria do Museu de Arte da Filadélfia, mas esquece que a primeira vez que Rocky sobe aquilo, ele chega exausto. Não teve braço erguido nem comemoração; o cara mal conseguia recuperar o fôlego. Por isso, quando a montagem de treinamento o leva de volta aos mesmos degraus e ele sobe com tudo, a vitória é muito maior do que parece.

Para conseguir esse efeito de seguir o Stallone pelos degraus e fechar no rosto dele com a cidade ao fundo, o diretor John G. Avildsen usou a Steadicam de Garrett Brown.

O romance no gelo

O primeiro encontro entre Rocky e Adrian aconteceu em uma pista de patinação que estava quase vazia. O clima era de puro desconforto: ela tentando se equilibrar no gelo e ele, de sapato mesmo, tentando puxar conversa. O vazio da pista não foi só uma escolha artística, mas uma solução de produção. Avildsen pediu para mudar a cena justamente para não gastar dinheiro com figurantes.

Até o visual da Adrian veio de um brechó. Talia Shire contou que recebeu dinheiro do diretor para garimpar casaco, óculos e chapéu em um brechó para ajudar a construir a personagem. A evolução do casal também é sutil: Adrian começa a cena se recolhendo e respondendo pouco a um Rocky que não aguenta o silêncio, mas aos poucos ela ganha voz e disposição para encará-lo.

O desprezo da organização

Existe um detalhe cruel antes da luta final. Ao visitar a arena, Rocky nota que o cartaz gigante com a cara dele está errado. No cartaz, ele aparece com calções vermelhos e faixa branca, mas na vida real seria o contrário: brancos com faixa vermelha.

Quando ele avisa Jergens, o organizador, a resposta é a definição de descaso. Para Jergens, aquilo era apenas um detalhe e ele só queria um espetáculo. Para Rocky, aquela era uma oportunidade que podia mudar sua vida; para o organizador, nem valia a pena corrigir a imagem do desafiante de Apollo.

A trilha sonora e o final

Até a música Gonna Fly Now, com letra de Carol Connors e Ayn Robbins, cresceu conforme a vontade do diretor. Bill Conti, o compositor, contou que Avildsen pediu para ampliar o trecho da música do treinamento várias vezes. O plano era fazer o público acreditar que Rocky realmente tinha uma chance, e assim a faixa chegou a cerca de três minutos.

No fim das contas, o objetivo de Rocky nunca foi a vitória absoluta. Na véspera do combate, ele admitiu para Adrian que não achava que venceria Apollo Creed. O plano era mais simples e ambicioso ao mesmo tempo: aguentar os quinze rounds e completar a luta de pé, algo que ninguém tinha feito contra o campeão.

No final, Rocky resistiu aos rounds e Apollo venceu por decisão dividida. O anúncio da vitória do campeão quase sumiu no barulho da arena, porque o único momento que importou para Rocky foi chamar a Adrian e se abraçar no ringue.