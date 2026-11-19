Mckenna Grace em Jogos Vorazes: a nova promessa de Hollywood
Mckenna Grace está em Jogos Vorazes e, segundo o título da fonte, superou a 'maldição' das atrizes mirins e agora é promessa em Hollywood.
Começando a carreira profissional aos cinco anos, a atriz e cantora norte-americana já passou por produções como a sitcom Crash & Bernstein, do Disney XD, e a novela The Young and the Restless. Jogos Vorazes é uma obra distópica e pós-apocalíptica da norte-americana Suzanne Collins, publicada nos Estados Unidos em 14 de setembro de 2008.
Com informações de fontes públicas, Wikipédia, YouTube, Instagram e TikTok.