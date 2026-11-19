Entretenimento

O Alanzoka virou o assunto das redes sociais na quarta-feira, 18 de novembro, ao abrir uma live para jogar GTA VI. O título da Rockstar Games é um dos lançamentos de entretenimento mais aguardados de todos os tempos e chega oficialmente ao Brasil nesta quinta-feira, 19 de novembro, após 13 anos de espera.

Usando um PlayStation 5 Pro, Alan Ferreira Pereira transmitiu a experiência na Twitch com o título Vice City babyyyyyyyyyyy. A live, marcada pelo humor e as reações típicas do streamer, chegou a ter mais de 300 mil espectadores simultâneos e durou mais de nove horas.

Trajetória nos games

Alanzoka é um dos maiores nomes do streaming no Brasil. Ele começou em 2011 com o canal EDGE e seu primeiro vídeo foi sobre Minecraft, mas ganhou fama com jogos de terror. Com o tempo, ele expandiu seu repertório para títulos como Fortnite, Overwatch, Counter-Strike, Valorant, Cyberpunk 2077 e Rocket League. Em 2016, ele chegou a entrar no cenário competitivo de Overwatch usando o apelido Nextage.

Vida pessoal

Fora das telas, Alan divide a vida com a streamer Maethe Lima. O casal, que está junto há quase 14 anos, anunciou o noivado em agosto de 2025. Em maio de 2026, eles revelaram que tiveram o primeiro filho, mantendo a gravidez em segredo para preservar a privacidade da família.

Será que o Alanzoka vai conseguir não causar o caos total em Vice City ou isso é impossível?