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A Anitta garantiu seu lugar no Grand Theft Auto VI (GTA 6). O jogo foi lançado na madrugada de 19 de novembro pela Take-Two Interactive, empresa que comanda a Rockstar Games e a franquia GTA.

Para quem não está por dentro, a série Grand Theft Auto é um fenômeno global de ação e aventura. O nome do jogo vem de um termo policial dos Estados Unidos usado para descrever roubos de carros de alto valor. A Anitta agora faz parte desse universo.

A Dra. Nita chegou

A participação da Anitta não é apenas musical; ela terá um papel no jogo. Ela dará voz à personagem Dra. Nita, uma médica que apresenta o programa fictício Ask Dr. Nita (Pergunte para a Dra. Nita). O programa faz parte da rádio The Wipe, que integra a programação do game.

Nesse podcast, a Dra. Nita vai responder dúvidas picantes de ouvintes fictícios sobre intimidade e dar conselhos amorosos. O detalhe que a gente ama é que a personagem vai falar inclusive em português. A atriz Barbie Ferreira, que ficou famosa na série Euphoria, também participa do programa de rádio.

Ivan Pavlovich, vice-presidente de música da Rockstar Games, contou ao site Voxel que a empresa está muito feliz com a colaboração e que tiveram a sorte de ter a Anitta para interpretar a Dra. Nita nos podcasts do jogo.

Na trilha sonora

Além de atuar, a Anitta também marca presença nas rádios do GTA VI com música. A faixa Touch & Go, que é a versão em inglês de Vai Dar Caô, foi escolhida para ser o tema do podcast da Dra. Nita.

Mas a Anitta não é a única representante do Brasil na trilha sonora. O jogo também traz a banda Sepultura com a música Territory, a artista Cristina Camargo com Moral tem hora e o grupo Azymuth com a faixa Águia não come mosca. Ou seja, o Brasil está bem representado na trilha do jogo.

Sucesso absoluto de vendas

Mesmo antes do lançamento oficial em 19 de novembro, o GTA VI já provou que é um monstro financeiro. Só na fase de pré-venda, o game vendeu mais de 15 milhões de cópias. Em termos de dinheiro, isso resultou em um faturamento de mais de US$ 1,5 bilhão. É aquele tipo de número que deixa qualquer um de boca aberta.

Imagina só a gente circulando pelo mapa e, do nada, a Anitta aparece dando um conselho amoroso em português? A Rockstar realmente sabe como causar.

Será que a Dra. Nita vai dar conselhos que a gente conseguiria aplicar na vida real ou vai ser tudo caos?