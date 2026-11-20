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Karoline Lima resolveu abrir o jogo sobre o seu desejo de entrar no Big Brother Brasil. Na quarta-feira 18 de novembro, ela revelou que tenta conquistar uma vaga no reality da Globo há mais de uma década, enviando mensagens para profissionais como Boninho, Rodrigo Dourado, Tadeu Schmidt e Tiago Leifert desde 2013 ou 2014.

A criadora de conteúdo brincou que é uma perseguidora dos envolvidos no programa e que já passou por diversas humilhações para ser chamada. Mesmo sem sucesso até agora, Karoline não desistiu e disse que está rezando para que seu momento chegue, inclusive cogitando a possibilidade de entrar na próxima edição.

Ela contou que chegou a acreditar que participaria do BBB 23, logo após o nascimento de sua filha, Cecília, com o jogador Éder Militão. Na época, a influenciadora organizou toda a sua rotina esperando pelo convite que não veio.

Sobre como seria sua dinâmica na casa, Karoline admitiu que sua personalidade poderia causar polêmicas e que ela costuma evitar certos assuntos para não ter problemas na justiça. Ela afirmou que é boca de sacola e que exporia muita gente e contaria fofocas da própria vida e de terceiros, finalizando que o Big Brother não sabe o que está perdendo.

As declarações surgem logo após a influenciadora confirmar, no dia 6 de novembro, o fim do noivado com o zagueiro do Flamengo, Léo Pereira. Karoline revelou que deixou a casa do jogador no Rio de Janeiro para morar em um apartamento alugado com a filha, alegando que suas expectativas não estavam sendo supridas no relacionamento.

Ela negou rumores de traição e deixou claro que não pretende voltar com Léo Pereira. O casal havia assumido o namoro em 2024 e anunciado o noivado em julho deste ano.

Será que a produção do BBB finalmente cede ao spam da Karoline ou ela vai continuar no grupo dos 'quase'?