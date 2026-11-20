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Sabrina Sato e Nicolas Prattes finalmente revelaram para o mundo qual será o nome do bebê. O pequeno vai se chamar Rio, uma escolha que já começou a render comentários e algumas brincadeiras nas redes sociais, especialmente vinda de quem já conhece um Rio bem de perto.

O ator Gabriel Stauffer não perdeu tempo e resolveu entrar na conversa. De forma bem-humorada, ele contou que o casal não foi o primeiro a ter essa ideia genial, já que a própria irmã dele escolheu o mesmo nome para o filho. Para Stauffer, o Rio da família dele chegou primeiro, há dois anos, e ele fez questão de destacar que, na época, o nome era super diferente e belíssimo, já que não se via nenhuma criança chamada Rio por aí.

O medo do 'efeito Enzo'

O problema, segundo Gabriel, é que agora a tendência pode mudar. Ele brincou que o nome Rio corre o risco de virar o novo Enzo, prevendo que todo mundo vai querer copiar a escolha de Sabrina e Nicolas. Em tom de deboche, o artista sugeriu que a apresentadora poderia ter ido no seguro e escolhido nomes como Pedro ou o próprio Gabriel.

A competitividade de Stauffer foi longe: ele pediu que as pessoas respeitem a precedência do sobrinho, que é o Rio mais velho. Mais do que isso, ele confessou que, quando decidir ter um filho, terá que pensar em algo ainda mais inusitado para garantir que a criança seja única. Para ilustrar o nível de excentricidade que pretende alcançar, ele brincou que teria que chamar o filho de X14, já que não aceita que seu filho tenha o mesmo nome que outra pessoa.

A revelação e o significado

O anúncio oficial do nome aconteceu no sábado, 14 de novembro, em um vídeo bem fofo onde a estrela principal foi Zoe, filha mais velha de Sabrina com o ator Duda Nagle. Foi a menina quem perguntou se as pessoas queriam saber o nome do irmão, revelando que se trata de Rio.

Foi Zoe quem explicou o significado da escolha. Segundo a menina, Rio é movimento, vida e liberdade. Ela também brincou com a sonoridade da palavra, relacionando-a ao ato de rir, e afirmou que o irmão será o "Rio de amor" da família. Zoe contou ainda que adora nomes curtinhos por serem fáceis de escrever.

Internet dividida

Como tudo que envolve celebridades, a web não ficou calada e as opiniões foram bem variadas. De um lado, teve a galera que amou a escolha, com fãs comemorando a decisão e desejando que o menino venha com muita saúde e felicidade para a família.

Do outro lado, porém, teve quem problematizou a escolha. Alguns internautas alertaram que a criança pode sofrer bullying por causa do nome, criticando a mania de famosos de inventarem nomes exóticos para os filhos. Um usuário chegou a desabafar que carregou traumas na infância por causa do próprio nome e sugeriu que os pais pensem melhor antes de escolher apenas para chamar a atenção ou ganhar likes.

Sabrina Sato é uma das figuras mais conhecidas do entretenimento brasileiro, com passagens marcantes pelo Pânico na TV e a Record, além de ser ícone do carnaval. Agora, ela e Nicolas Prattes, que também é ator e cantor, se preparam para a chegada do pequeno Rio, enquanto a internet continua discutindo se o nome é tendência ou risco de piada.