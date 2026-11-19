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A cantora americana Mariah Carey trouxe a turnê Mariah Carey’s Christmas Time ao Brasil, com uma apresentação na noite de terça-feira, 17 de novembro, no Nubank Parque, em São Paulo. O espetáculo segue para o Rio de Janeiro no dia 21 de novembro.

Para quem não está por dentro, Mariah é uma das vocalistas mais influentes da história da música, famosa por seu alcance de cinco oitavas e pelo uso do registro de apito. Conhecida como a Rainha do Natal, ela domina a temporada com hits que definem o fim de ano para muita gente.

Um especial de Natal no palco

O show foi montado como um verdadeiro especial natalino. O cenário contou com árvores de Natal e a performance teve a participação de um coral gospel e dançarinos fantasiados de soldadinhos de chumbo. O roteiro da noite começou com The Christmas Princess, que é um conto de fadas escrito pela própria cantora e lançado em livro em 2022, embora a obra nunca tenha sido traduzida para o português.

Durante a apresentação, Mariah cantou e também dublou canções de seus álbuns temáticos, o segundo deles lançado em 2010. No repertório entraram Christmas (Baby, Please Come Home), Charlie Brown Christmas, Hark! The Herald Angels Sing e Christmas Time Is in the Air Again.

O brilho dos agudos e os hits

O ponto alto para o público foram os agudos, que são a marca registrada da artista. A cantora seduziu a plateia em números como Joy to the World, que fez parte do público levantar, e em uma brincadeira ao final de Christmas. O show também trouxe arranjos menos burocráticos, como no R&B When Christmas Comes e no funk de Here Comes Santa Claus.

All I Want for Christmas Is You, canção que ela escreveu com Walter Afanasieff, é a exceção e a faixa mais famosa do bloco natalino. A música toma conta de vídeos nas redes sociais, mas os fãs estavam mais dispostos a ver a cantora em seus grandes hits de carreira. Canções como Fantasy, Obsessed e Emotions — onde ela usa as notas altíssimas do registro de apito — foram muito aguardadas.

O show ainda trouxe We Belong Together, hit do álbum The Emancipation of Mimi de 2005, que marcou o renascimento da artista após o auge nos anos 1990. Para a galera daqui, ela cantou I Want to Know What Love Is, cover da banda Foreigner que ficou famosa na trilha da novela Viver a Vida e também na novela Um Sonho a Mais, de 1982.

Bastidores e performance

Nem tudo foi perfeito. Por questões de saúde, Mariah perdeu parte da espontaneidade no palco e não se movimenta tanto quanto antigamente, chegando a ler algumas falas no teleprompter, algo que até os fãs notaram. Por outro lado, ela pareceu estar mais disposta nesta data do que na sua última vinda ao Brasil, quando se apresentou no The Town no ano passado.

Sobre a logística, o Nubank Parque não estava lotado. O setor de cadeira superior ficou fechado, e quem tinha ingresso para lá foi realocado nas cadeiras inferiores. Além disso, a produtora 30e cancelou o show extra que estava previsto para quarta-feira, 18 de novembro, mas não explicou o motivo.

Mariah encerrou a noite após uma hora e meia de show e não voltou ao palco para fazer bis.