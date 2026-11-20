Entretenimento

O Miss Universe 2026 já tem data e canal para quem quer acompanhar a disputa. Os desfiles preliminares acontecem nos dias 21 e 22 de novembro, com transmissão exclusiva pelo RecordPlus e R7.com.

A grande final do concurso será exibida no dia 24 de novembro. Para esse momento, a cobertura será completa, indo ao ar na tela da RECORD e em todas as plataformas digitais do grupo.