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A atriz Isabel Teixeira causou um verdadeiro climão ao defender a presença de influenciadores e modelos em novelas. Em entrevista, ela disse estar encantada com a democracia das produções, afirmando que, seja a maquiadora, a pessoa do café ou quem não tem formação em atuação, todos fazem parte de uma máquina que trabalha para o resultado final nas telas.

Para Isabel, na hora do ação, o objetivo de todo mundo é o mesmo: realizar bem a cena e fazer a roda girar. Só que a galera da atuação não curtiu nada dessa visão.

Silvero Pereira e Marcelo Médici foram rápidos nos comentários para discordar. Silvero disse que, embora tenha admiração e respeito por Isabel, não concorda com o discurso. Já Marcelo Médici foi mais direto, lembrando que a excelência do trabalho da própria Isabel é fruto de toda a experiência adquirida na profissão.

O tom subiu com Cadu Libonati, de Êta Mundo Melhor!, que ironizou a fala: disse que, se tivessem avisado isso 16 anos atrás, quando foi estudar, pesquisar e trabalhar com teatro, teria sido diferente. Bella Camero, de Bom Dia, Verônica, definiu o comentário da atriz como um mico, opinião que foi endossada por Samanta Schmutz, que brincou chamando de mico-leão dourado.

Até quem é da música entrou na roda. Silva criticou o posicionamento de Isabel, dizendo que deve ser horrível se dedicar para ser um bom ator e ter que ver um vídeo como esse.

No meio do caos, Maeve Jinkings tentou apaziguar a situação. Ela defendeu Isabel, dizendo que a atriz estava apenas sendo generosa ao pontuar que nem sempre haverá apenas atores com formação em uma novela. Para Maeve, embora modelos, cantores ou influencers possam estudar, é evidente que a formação traz mais ferramentas para o artista — e que a própria trajetória de Isabel prova isso.

A assessoria da atriz foi procurada para comentar a repercussão, mas ainda não houve retorno.