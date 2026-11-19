Entretenimento

Se você achou que a vida de Bela estava encaminhando para a paz, se enganou. A semana que começa em 19 de novembro traz o retorno de Aroldo, e isso promete causar um caos generalizado. Vanessa, que não consegue ficar parada, já avisou Giovana que encontraria o pai dos filhos de Juli e propôs um trabalho ao mecânico Zé, que depois pediu mais dinheiro para investigar o paradeiro de Aroldo. O plano funcionou: Zé conseguiu as informações com Caveira e Aroldo finalmente reaparece, inclusive sendo visto por Glorinha na arquibancada de um campeonato de judô.

Por Você é a novela das sete da TV Globo, escrita por Dino Cantelli e Juliana Peres, e segue acompanhando as reviravoltas dessa trama cheia de segredos e disputas familiares.

Jogos de poder e planos secretos

Vanessa continua sendo a rainha do caos. Ela não só usa Zé para rastrear Aroldo, como também tenta manipular as pessoas ao seu redor. Vanessa se irrita ao saber do projeto de medicina conduzido por Vitor e discute com a filha, Leandra, porque não aceita a escolha profissional dela. Para piorar, Vanessa humilha Giovana, o que acaba empurrando a moça para os braços de Junqueira, que acaba de ser solto.

Enquanto isso, a tensão entre Bela e Vanessa aumenta. Bela confessa a Iara que teme as atitudes de Vanessa e, por precaução, restringe quem pode buscar Samuca na escola. No lado do bem, Leandra mostra que tem coração ao salvar um bebê engasgado, ganhando elogios de Vitor.

Romance, desabafos e confusões

No quesito amoroso, as coisas estão agitadas. Gabriel e Bela seguem se apoiando, e Leandra já deixou claro para Vanessa que aprova totalmente esse relacionamento. Já Toy e Leandra vivem aquele clima de tensão: Maike incentiva Toy a ser sincero sobre seus sentimentos por Lia e a lutar por Leandra. Toy descobre que seus sentimentos pela residente são correspondidos.

Sílvia e Ricardo também estão em clima de provocações, mas acabam se aproximando novamente. Já Suelen e Maike não resistiram e se declararam um para o outro. No meio disso tudo, Glorinha tenta seguir em frente com a ajuda de Dalila, Suelen, Hanna e Josi Kéli, mas fica radiante com a aparição de Aroldo, enquanto Peixe e Ítalo discordam dela em relação à aproximação com Aroldo.

Dramas e reviravoltas na cidade

Nem tudo é romance. A trama policial e de suspense também aparece com o desaparecimento de Osvaldo, padrasto de Josi Kéli. Margô contou a Lucas sobre o sumiço, e a situação escalou quando Osvaldo atentou contra Lucas e Sabugo, mas acabou sendo detido com a ajuda de Peixe.

O luto também bate à porta de Clemente, que sofre intensamente com a morte de Alírio. A tristeza é tanta que Próspero se comoveu com a apatia do amigo, e Dalva e Próspero descobrem que Clemente está passando o ponto de seu bar.

O retorno problemático de Aroldo

O reaparecimento de Aroldo não foi bem visto por todos. Juarez confrontou o homem, e Bela garantiu a Iara que não acredita nas intenções dele. Gabriel avisou a Ricardo que a volta de Aroldo pode ameaçar a guarda de Bela, embora o abandono parental pese contra ele. Aroldo tenta se mostrar interessado no desenvolvimento dos filhos e se apresenta a Lucas, mas o clima continua pesado.

Para fechar com chave de ouro a confusão, Vanessa dispensa os serviços de Zé, e Peixe discute com Vanessa. Enquanto isso, Pérola teve um mal-estar que deixou Manoel preocupado. Será que a volta do Aroldo é para ajudar ou para destruir o que a Bela construiu? A gente segue acompanhando esse babado.