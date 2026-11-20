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Anne Hathaway pode ter tido a privacidade comprometida logo após o nascimento do seu terceiro filho. A atriz, que ainda não divulgou oficialmente o sexo do bebê, teve a informação exposta por Molly Rogers, figurinista de O Diabo Veste Prada 2.

Em um Story no Instagram, Rogers parabenizou a estrela pela chegada do novo integrante da família e fez uma referência direta a uma menina.

Até o momento, Anne e o marido, Adam Shulman, não confirmaram a informação. O casal anunciou a chegada do filho nesta semana, mas manteve em sigilo detalhes como nome, data de nascimento e o sexo do bebê.

Anne e Adam já são pais de Jonathan, de 10 anos, e Jack, de 6. Durante a gravidez, a atriz chegou a dizer que o casal sabia o sexo do bebê, mas preferia não compartilhar a informação publicamente.