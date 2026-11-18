Chapéu ou geleca? Teste seus conhecimentos no quiz de A Fazenda 18
Quem acompanha A Fazenda 18 sabe que a Prova do Fazendeiro é aquele momento de tensão máxima, em que o resultado pode ser o chapéu ou um banho de geleca. Agora, quem está do lado de cá da tela também pode entrar na disputa com um quiz de conhecimentos gerais.
O desafio consiste em oito perguntas. O desafio é testar seus conhecimentos: acertar as respostas para garantir o chapéu ou levar banho de geleca.
Para quem não quer perder nenhum detalhe da temporada, o reality continua indo ao ar de segunda a domingo, às 22h30, na Record. Também existe a opção de acompanhar as câmeras 24 horas através do RecordPlus.
E aí, você conseguiria o chapéu de primeira ou ia levar aquele banho inesquecível?
Com informações de fontes públicas, Wikipédia, YouTube, Instagram e TikTok.