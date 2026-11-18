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Quem acompanha A Fazenda 18 sabe que a Prova do Fazendeiro é aquele momento de tensão máxima, em que o resultado pode ser o chapéu ou um banho de geleca. Agora, quem está do lado de cá da tela também pode entrar na disputa com um quiz de conhecimentos gerais.

O desafio consiste em oito perguntas. O desafio é testar seus conhecimentos: acertar as respostas para garantir o chapéu ou levar banho de geleca.

Para quem não quer perder nenhum detalhe da temporada, o reality continua indo ao ar de segunda a domingo, às 22h30, na Record. Também existe a opção de acompanhar as câmeras 24 horas através do RecordPlus.

E aí, você conseguiria o chapéu de primeira ou ia levar aquele banho inesquecível?