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Zé Felipe decidiu abrir o jogo sobre como lida com as críticas nas redes sociais. No domingo, 15 de novembro, o cantor respondeu a um seguidor que perguntou a sua opinião sobre os julgamentos na internet.

Sem filtro, Zé mandou a real e disse que as pessoas sempre vão falar, sejam elas próximas ou não. Para ele, o erro é dar peso demais para a opinião dos outros. O sertanejo explicou que, quando se sente incomodado, rebate a situação e segue em frente, já que ficar remoendo a negatividade não muda nada e só serve para deixar a própria pessoa triste.

O clima pesou menos quando o assunto mudou para a ex-mulher. Outro seguidor questionou onde estaria Virginia Fonseca, que viajou para Salvador, na Bahia, no sábado, 14 de novembro. Zé Felipe respondeu com emojis de risos e brincou que ela deve estar em Salvador com uma ressaca monstra.

Virginia, que é influenciadora e empresária, mostrou nas redes sociais que aproveitou a noite na Bahia ao lado de amigos, com a presença de Zé Vaqueiro, Henrique e Juliano.

Sinceramente, a gente queria ter essa paz de espírito do Zé de mandar tudo para aquele lugar e seguir a vida, né? E vocês, também dão um 'f*-' para os haters ou ficam pensando nisso a noite toda?