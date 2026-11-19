Jornalista André Hernan terá transplante de medula após diagnóstico de leucemia
O jornalista André Hernan, que trabalha na ESPN e no Amazon Prime Video, teve leucemia diagnosticada. Por conta disso, ele passará por um transplante de medula óssea no início de dezembro.
A doadora do procedimento será a filha dele, Nina, de 16 anos.
André Hernan tem passagens anteriores pela Globo e pelo SBT. Estamos na torcida para que tudo corra bem e ele se recupere logo!
Com informações de fontes públicas, Wikipédia, YouTube, Instagram e TikTok.