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A programação da RECORD passou por mudanças na quarta-feira, 18 de novembro de 2026. Por conta da transmissão da partida entre Coritiba e Santos pelo Campeonato Brasileiro, o capítulo da novela Iludida começou mais tarde, às 21h30.

Na trama, o clima estava tenso com o sequestro de Derin, feito por Nazan e Faruk. Além disso, Asya, que é médica, corria perigo por estar sendo vigiada por um antigo paciente, indicando que ela seria a próxima vítima do casal.

Depois do episódio da novela, a emissora exibiu a Prova do Fazendeiro de A Fazenda 18. Já na quinta-feira, 19 de novembro, a série Reis retornou à grade da emissora.

Quem perdeu os desdobramentos do caso de Derin ou a tensão com Asya pode tentar recuperar o tempo perdido através do RecordPlus.