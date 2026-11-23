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O diretor brasileiro Fernando Meirelles não esperava que Robert Pattinson fosse assumir o papel de James Bond. Os dois trabalharam juntos recentemente em O Assalto, suspense da Netflix que também traz Denzel Washington no elenco, e a surpresa de Fernando veio do estado de exaustão do ator.

Em setembro, em Londres, para uma diária de refilmagem de O Assalto, Meirelles encontrou Pattinson exausto. O cineasta contou que esperaram quase dois meses para que o ator tivesse um único dia de folga e que Rob chegou a dizer que pretendia parar por um bom tempo ao sair de Gotham City. Por isso, a notícia de que ele assumiria outra franquia de grande porte logo em seguida pegou o diretor de surpresa.

Mesmo com o choque, Fernando exaltou o profissionalismo de Pattinson, afirmando que ele não reclama, nunca, e que o surpreendeu a cada dia pelo que entrega, pelo profissionalismo e pela disponibilidade. Para o diretor, o ator deve entrar no Top 3 dos maiores astros de Hollywood em breve e vai arrebentar como o agente secreto.

O reboot de 007 será dirigido por Denis Villeneuve e terá roteiro de Steven Knight. Embora não exista uma data oficial, a expectativa é que o filme chegue aos cinemas em algum momento de 2028.

Quem quiser ver Pattinson e Washington juntos antes do espião, pode anotar na agenda: O Assalto chega ao catálogo da Netflix no dia 15 de janeiro de 2027.

Será que o Rob aguenta esse ritmo ou vai pedir demissão do MI6 antes da estreia?