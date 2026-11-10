Atenção: Mau Mau e Felipe finalmente vão ter a primeira noite de amor!

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O coração dos shippers pode bater mais forte. Em conversa com fãs no aeroporto Santos Dumont, João Victor Gonçalves, que interpreta Mau Mau na novela Quem Ama Cuida, confirmou que a cena de sexo entre seu personagem e Felipe já foi gravada.

A expectativa é que a primeira noite de amor do casal vá ao ar nesta terça-feira, 10 de novembro. O ator contou que as gravações foram tranquilas e que contou com o apoio de um coordenador de intimidade para que tudo corresse bem.

Curiosamente, nem mesmo o ator sabe exatamente como ficou o resultado final, já que confessou que ainda não assistiu à cena. Sobre a química nos bastidores, João Victor afirmou que ele e Pedro são super parceiros e profissionais.

Será que a química na tela vai ser tão boa quanto a dos bastidores ou a gente vai ter que torcer para a edição salvar?