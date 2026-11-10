Treta de família: Justiça manda apagar posts sobre anel de R$ 6 milhões de Marina Ruy Barbosa

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A Justiça de São Paulo decidiu que as redes sociais devem retirar do ar publicações que ligam o empresário Abdul Hadi Fares a crimes como roubo, fraude, lavagem de dinheiro e delitos contra idosos. O ex-noivo da atriz Marina Ruy Barbosa foi alvo de postagens feitas por um primo, que curiosamente tem o mesmo nome que ele, em meio a uma briga familiar e patrimonial envolvendo quem controla as lojas Marabraz.

O ponto central da confusão é o anel de noivado de Marina Ruy Barbosa, avaliado em aproximadamente R$ 6 milhões. O primo do empresário usou as redes para questionar a origem da joia e associá-la a supostas irregularidades financeiras.

A decisão judicial

A liminar foi proferida pela 16ª Vara Cível do Foro Central Cível de São Paulo. Para o juiz, as manifestações do primo tiveram um caráter ofensivo e difamatório, ultrapassando a barreira da liberdade de expressão. Com isso, Facebook, X e Google receberam a ordem de excluir os conteúdos identificados na ação em até 24 horas. A regra também vale para quem apenas reproduziu as postagens originais.

O réu não pode apenas apagar; ele está proibido de republicar, restabelecer ou repetir o material, inclusive se tentar escrever textos semelhantes. Se descumprir a ordem, poderá pagar uma multa de R$ 1 mil por postagem e por dia, com o valor limitado ao total atribuído à causa de cada publicação. Sobre a decisão, a assessoria da Meta informou que não vai comentar.

Acusações e comparações

Nas postagens que foram para a Justiça, o primo não poupou palavras e atribuiu ao empresário práticas de estelionato, sonegação fiscal, roubo e lavagem de dinheiro. Além de cobrar a nota fiscal do diamante do anel de Marina Ruy Barbosa, ele comparou Abdul Hadi Fares a Daniel Vorcaro, um empresário ligado ao Banco Master, e usou expressões ofensivas para se referir ao primo.

A ação argumenta que essas acusações não têm qualquer respaldo judicial. Sobre a origem do anel, a ação sustenta que esse assunto já foi tratado em uma disputa societária anterior dentro da família.

Próximos passos do processo

As empresas de tecnologia foram intimadas por domicílio eletrônico e, caso não cumpram o prazo de 24 horas, podem ser responsabilizadas pessoalmente pelo conteúdo publicado pelos usuários. Para basear a decisão, o juiz citou entendimentos do Supremo Tribunal Federal (STF) sobre a responsabilidade civil das plataformas digitais em relação a conteúdos de terceiros.

O pedido para que o processo corresse em segredo de Justiça foi negado, embora o juiz tenha ressalvado que informações sensíveis podem ser apresentadas em documentos sigilosos. Até o momento, não foi marcada audiência de conciliação. O réu tem um prazo de 15 dias úteis para apresentar sua defesa. Se ele não se manifestar, poderá ser decretada a sua revelia, o que faz com que os fatos narrados pelos autores na petição sejam presumidos como verdadeiros.

Vale lembrar que essa decisão é liminar, ou seja, é uma medida urgente e não representa o julgamento final do caso.

Marina Ruy Barbosa é atriz e empresária brasileira, conhecida por diversas premiações em sua carreira, como o Troféu Imprensa e o Prêmio Contigo! de TV. Mas, sinceramente, quem consegue focar no talento da atriz com um anel de 6 milhões no meio de tanta confusão familiar?