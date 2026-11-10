Dona Onete vira questão de prova no Enem 2026 e a gente ama

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Quem diria que estudar para o Enem envolveria as vibrações de Dona Onete? A música Banzeiro, da artista paraense, foi tema de uma questão na prova de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias do Enem 2026, realizada em todo o Brasil no domingo, 8 de novembro. A questão abordou como a obra da cantora valoriza a identidade linguística do Pará.

O foco da questão 21 do caderno azul foram as expressões amazônicas, como banzeiro e pororoca. O objetivo era analisar como a incorporação de elementos da cultura da região Norte na música contribui para dar visibilidade às particularidades locais. Basicamente, o estudante precisava reconhecer que aquelas marcas linguísticas representam a identidade de um povo para acertar a alternativa A.

A reação da Rainha e companhia

Claro que a própria Dona Onete não deixou passar e comemorou a presença de sua obra na prova nas redes sociais. Além de celebrar a conquista, ela aproveitou para desejar boa sorte aos candidatos que encararam o exame no domingo, 8 de novembro.

Daniela Mercury, que regravou Banzeiro em 2017, também celebrou a presença da música no exame e destacou a importância da cultura popular brasileira. É aquele momento em que a música deixa de ser só diversão e vira conteúdo acadêmico, e a gente acha isso icônico.

Detalhes sobre a canção

Para quem quer atualizar a playlist, a faixa Banzeiro foi lançada em 2016. Ela faz parte do segundo álbum de estúdio da artista, que leva o mesmo nome e chegou ao público em junho daquele ano. O disco é um verdadeiro passeio musical, com 12 canções autorais que misturam ritmos como o bolero e o carimbó.

Do ponto de vista técnico, a professora de Língua Portuguesa Alícia Almeida explicou que a questão do Enem abordou a competência oito da área de linguagens. Essa parte do exame trata a língua portuguesa como um elemento de construção de significados e de identidade cultural. Além disso, a pergunta trabalhou a habilidade 25, que pede a identificação de variedades sociais e regionais da língua. Ou seja: valorizar a fala de uma região é, na verdade, reconhecer a história e a diversidade daquele lugar.

Quem é Dona Onete

Dona Onete, nome artístico de Ionete da Silveira Gama, é uma cantora, compositora, poetisa e sindicalista brasileira. Nascida em Cachoeira do Arari, no arquipélago do Marajó, ela é a face do Carimbó Chamegado, um estilo que funde o carimbó tradicional com outras influências musicais.

A trajetória dela é inspiradora e prova que não existe idade para brilhar. Dona Onete trabalhou por cerca de 25 anos como professora de história e também foi secretária de cultura de Igarapé-Miri. A projeção nacional veio mais tarde, com o lançamento do primeiro álbum, Feitiço Caboclo, em 2012, quando ela já tinha mais de 70 anos.

Desde então, ela levou os ritmos da Amazônia para palcos do Brasil e do exterior. O reconhecimento oficial veio em 2023, quando sua obra musical foi declarada Patrimônio Cultural e Imaterial do Pará pela Assembleia Legislativa do Estado. Para fechar com chave de ouro, em junho de 2024, quando completou 85 anos, ela lançou seu álbum mais recente, chamado Bagaceira.

Imagina a cara de quem não conhecia a música e teve que interpretar pororoca no meio da prova? Esperamos que tenham ido bem!