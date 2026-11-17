Entretenimento

Camilly Victória, que atua como cantora e produtora musical, anunciou no dia 16 de novembro o lançamento de um novo trabalho. A apresentação do EP vai rolar durante um show na festa NYX, em Salvador, evento exclusivo para mulheres e pessoas não-binárias alinhadas ao feminino.

O encontro está marcado para o dia 5 de dezembro, na boate San, localizada no bairro do Rio Vermelho. Para quem quiser colar, os ingressos já estão disponíveis para compra na internet.

Uma das faixas que vão aparecer no set é Falso Amor, que mistura pop com pagode romântico. Por enquanto, a música e as demais faixas do EP não chegaram às plataformas de streaming, mas a artista já soltou alguns trechos no Instagram para deixar a gente na vontade.

Nos comentários, a galera não poupou elogios e confessou que a ansiedade para ver a performance ao vivo está batendo forte. Teve gente falando em originalidade e dizendo que a cantora está arrasando.

Será que o pop com pagode vai virar a nova obsessão do verão? A gente quer saber!