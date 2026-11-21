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Miley Cyrus e Maxx Morando devem se casar entre 21 e 22 de novembro, no sul da Califórnia, nos Estados Unidos. O casal, que ficou noivo em 2025, teve, segundo a própria cantora, um pedido que a pegou de surpresa que o pedido de casamento a pegou de surpresa.

A química entre os dois também chegou aos palcos. Em outubro, durante uma apresentação no Hollywood Bowl, a artista levou o músico ao palco. A apresentação incluiu a música dos dois, "Let's Get Married".

A cantora já foi casada com o ator Liam Hemsworth. Eles se casaram em 2018 e se separaram menos de um ano depois.