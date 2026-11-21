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Deborah Secco decidiu que o altar pode esperar. A atriz contou que adiou o casamento com o produtor musical Dudu Borges para 2027 após receber uma orientação espiritual de Júnia, que a acompanha espiritualmente. A decisão foi revelada durante sua participação no programa Saia Justa, do GNT, na quarta-feira, 18 de novembro de 2026.

O casal já tinha a intenção de oficializar a união ainda em 2026, mas a recomendação de Júnia mudou tudo. A justificativa é que 2027 será um ano regido pelo Sol, o que, dentro da crença seguida, torna o período muito mais próspero. Como Deborah e Dudu ainda estavam avaliando as datas e não tinham pressa, resolveram seguir a dica para garantir as boas energias. A artista confirmou que a cerimônia vai acontecer no ano que vem.

A influência dos astros

A mística não parou no conselho do casamento. Sagitariana, Deborah contou que tem consumido conteúdos sobre previsões astrológicas que mexeram com ela. Ela explicou que encontrou conteúdos dizendo que, depois de muitos anos, "tipo trezentos anos", chega uma conjunção, sendo propícia para a criação de relações amorosas completamente diferentes.

Para a atriz, isso faz todo o sentido com o que ela está vivendo. Ela relacionou as previsões ao seu momento atual, já que Sagitário é um signo geralmente ligado à independência e liberdade, mas que agora passaria por uma fase mais favorável à construção de vínculos afetivos e a um estado de maior quietude.

Bastidores do romance

O relacionamento entre Deborah e Dudu Borges começou a ser público em março de 2025. Desde então, os dois optaram por manter a vida a dois longe dos holofotes, com poucas declarações e aparições juntas. O noivado foi confirmado oficialmente em junho de 2026, quando a atriz mencionou o noivo durante sua participação no programa Chama o Vrááá, do gshow.

Mais recentemente, em setembro de 2026, durante o Rock in Rio, Deborah já tinha adiantado que a festa seria intimista. Ela afirmou que a data já estava marcada e que a celebração seria pequena, combinando com o perfil discreto dela e, principalmente, do produtor musical.

Contexto

Deborah Secco é uma atriz brasileira com longa trajetória na TV e no cinema, tendo protagonizado séries como Confissões de Adolescente e novelas como Laços de Família e A Favorita. O namoro com Dudu Borges, multi-instrumentista e produtor musical, é o primeiro relacionamento assumido publicamente pela artista após o fim do seu casamento de nove anos com o diretor Hugo Moura, anunciado em abril de 2024. Deborah e Hugo são pais de Maria Flor.