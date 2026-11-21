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Bela Gil comunicou que está deixando o elenco do Saia Justa, do GNT. O anúncio aconteceu durante o programa de encerramento da temporada, exibido na noite de quarta-feira, 18 de novembro.

A apresentadora, que entrou na atração em março de 2023 e dividia o sofá com Eliana, Erika Januza, Juliette e Tati Machado, explicou que a decisão não foi fácil. Ela contou que o programa foi importante para a reconstrução e reorganização de sua vida, mas que agora se sente pronta para encarar novos desafios.

Bela Gil detalhou que precisou fazer contas para conciliar seus compromissos, mas entendeu que cada escolha exige uma renúncia. Ela afirmou que sente que seu dever foi cumprido e que sentirá falta das colegas.

O clima foi de emoção entre o elenco. Juliette disse que é difícil se conectar com alguém que se entende no olhar e que via em Bela a coragem de desbravar e abrir caminhos. A atriz Erika Januza também elogiou a passagem da colega, destacando que aprendeu muito com ela e que Bela é única.

Apesar da saída do elenco fixo para a temporada de 2027, Bela Gil confirmou que participará do especial de fim de ano do Saia Justa, que será exibido no dia 16 de dezembro, às 22h30.

No mesmo episódio, a atriz Deborah Secco falou sobre a perimenopausa. Ela relatou ter passado a esquecer as coisas completamente, a ponto de andar pela casa sem saber o que foi fazer em determinado cômodo. A artista também mencionou que teve suores esporádicos que a obrigavam a mudar de lugar na cama por estar encharcada, ressaltando que ninguém a havia avisado que aquilo aconteceria ou quando começaria.

Será que o Saia Justa vai trazer sangue novo para 2027 ou manter as meninas?