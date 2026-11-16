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A espera acabou para dois dos maiores nomes do cinema. A atriz Glenn Close e o diretor Ridley Scott receberam estatuetas honorárias do Oscar por suas trajetórias em uma cerimônia realizada no Ray Dolby Ballroom, em Hollywood, na noite de domingo, 15 de novembro de 2026. O evento, que reuniu dezenas de estrelas da TV e do cinema, serviu para reconhecer profissionais veteranos da indústria por tudo que construíram em suas carreiras.

Glenn Close é uma atriz, cantora e produtora norte-americana com cinco décadas de estrada. Ela carregava um recorde curioso: oito indicações ao Oscar sem nunca ter vencido. Entre seus papéis marcantes estão filmes como Atração Fatal, de 1987. Agora, a atriz de 79 anos finalmente pode colocar a estatueta na estante.

Noite de emoções em Hollywood

A apresentação de Close ficou por conta de John Malkovich, ator que contracenou com ela em Ligações Perigosas, de 1988. Malkovich, que é visto como um dos favoritos a conquistar uma indicação pelo seu trabalho em Wild Horse Nine, não poupou elogios e chamou a colega de amiga e mestre, destacando que ela não tem medo de explorar novos caminhos. A reação da plateia foi imediata: Close foi aplaudida de pé.

Durante o discurso, a atriz dedicou a homenagem à filha e confessou que, embora às vezes pensasse que tinha chances, nunca se preocupou se ganharia ou não o prêmio. Para ela, a maior honra sempre foi o simples fato de estar naquela sala. Close foi indicada pela primeira vez por O Mundo Segundo Garp, de 1982.

O reconhecimento dos mestres

Ridley Scott, diretor e produtor britânico conhecido por misturar ficção científica, suspense e épicos, também foi homenageado. Scott é a mente por trás de clássicos como Alien, o Oitavo Passageiro, de 1979, e Blade Runner, de 1982. Apesar de ter sido indicado três vezes como melhor diretor e de ter filmes que conquistaram nove estatuetas, ele nunca havia ganhado um Oscar até agora.

O cineasta de 88 anos não compareceu presencialmente ao evento, mas enviou um vídeo gravado para agradecer a honraria. Quem fez a entrega do prêmio foi Matt Damon, que já trabalhou sob a direção de Scott em Perdido em Marte, de 2015. Damon brincou que já estava na hora de ver o diretor com um Oscar nas mãos.

Outras homenagens e surpresas

Além de Close e Scott, a 17ª edição do Oscar honorário, chamado de Governors Awards, trouxe a homenagem ao lendário animador Floyd Norman. Ele começou a trabalhar no Walt Disney Animation Studios em 1956 e abriu caminho como o primeiro animador negro do estúdio, contribuindo para filmes como Mary Poppins e Mogli: O Menino Lobo.

O animador, que já tem 91 anos, emocionou a plateia ao comparar sua trajetória a um roteiro de cinema, afirmando que, se às vezes os filmes têm finais felizes, aquela noite especial era o seu próprio final feliz. O evento contou com a presença de protagonistas dos filmes mais comentados do ano, já que o Governors Awards costuma reunir quem aspira a uma indicação na temporada que vai do Globo de Ouro, em janeiro, até o Oscar, em março.

A noite ainda foi marcada por sentimentos de descoberta. O jovem diretor Barker contou que a experiência de conviver com as lendas do cinema foi surreal. Ele revelou que, há um ano, encontrou Quentin Tarantino em um café e sentiu que tinha credenciais para falar com ele, mas que agora a situação mudou. Barker comentou que é loucura pensar que nomes como Christopher Nolan estão ali e que as pessoas provavelmente viram seu filme e querem conversar com ele.

Para fechar a lista de premiados, a Academia entregou o Prêmio Irving G. Thalberg, focado no trabalho de produtores. As vencedoras foram Pamela Koffler e Christine Vachon, que fundaram a produtora independente Killer Films. A empresa é responsável por Vidas Passadas, de 2023, que inclusive foi indicado ao Oscar.