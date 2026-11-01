Malu Mader e Tony Bellotto aparecem com filho em estreia de peça no Rio

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Malu Mader e Tony Bellotto marcaram presença na estreia de O que meu peito carrega sobre mim, no Rio de Janeiro, na noite de sábado, 31 de outubro. O passeio em família ficou ainda mais especial porque Antônio, o filho mais novo do casal e advogado de 29 anos, fez uma aparição rara ao acompanhar os pais no espetáculo.

O evento também contou com a presença do ator Dudu Azevedo e de sua esposa, a médica Fernanda Mader, que é sobrinha de Malu. Para quem não sabe, Malu e Tony também são pais de João, de 31 anos, que é formado em cinema.

A peça é um monólogo autoral da atriz Luiza Mariani, que transformou em arte a própria experiência com o diagnóstico de um câncer de mama em 2024. O texto aborda desde cirurgias estéticas prévias e dificuldades na amamentação até a dupla mastectomia e a reconstrução mamária.

Nada como um rolê cultural para reunir a família, né? Quem mais queria esse squad no sábado à noite?