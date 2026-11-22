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Ludmilla resolveu transformar o aniversário de uma fã em um evento inesquecível. No sábado, 21 de novembro, a artista apareceu de surpresa em uma festa no subúrbio do Rio de Janeiro, deixando os convidados completamente em choque.

O momento foi registrado em vídeo e compartilhado pela própria cantora. Antes da invasão, Ludmilla apareceu lendo uma carta de Ana, uma fã que contou que acompanha a trajetória da artista desde a época de MC Beyoncé. Ana também contou que sua amiga, Maria Clara, que era a aniversariante do dia, também é fã da cantora.

A ação faz parte da divulgação de Bi Festinha, nova música de trabalho da artista que integra o projeto Fervo da Lud. A ideia é levar a energia da faixa para além dos palcos e do streaming, surpreendendo as pessoas em momentos de celebração.

Imagina a cara de quem estava ali e deu de cara com a Lud? É o tipo de surpresa que a gente gostaria de ter na nossa vida, mas a gente se contenta com o hit no repeat.