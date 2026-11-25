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O Emmy Internacional aconteceu na segunda-feira, 23 de novembro, em Nova York, nos Estados Unidos. A premiação é focada em produções de televisão que foram lançadas fora do território americano, diferenciando-se do Emmy Primetime, que ocorreu em setembro.

O Brasil estava bem representado, concorrendo em nove das 16 categorias da noite, mas a vitória na categoria de melhor novela acabou ficando com a Turquia. A produção vencedora foi Leyla - Sombras do Passado, que é a versão turca da novela Avenida Brasil, sucesso de 2012. O folhetim brasileiro Garota do Momento, da TV Globo, disputou o prêmio, mas não conseguiu superar a obra turca, que inclusive já teve boa audiência no Globoplay.

Noite difícil para o jornalismo e documentários

A TV Globo também buscou a vitória na categoria de atualidades com o programa Profissão Repórter, especificamente pelo episódio Feminicídio. No entanto, o troféu foi para a produção do Reino Unido chamada Exposure: Breaking Ranks: Inside Israel's War.

O Fantástico também estava na briga, concorrendo em melhor jornalístico. Mais uma vez, o Reino Unido levou a melhor com a produção 24 Hours in the Kill Zone, deixando o Brasil sem a conquista nesta categoria.

Já no campo dos documentários esportivos, a Netflix entrou na disputa com Baila, Vini, que conta a história do jogador Vini Jr. A vitória, porém, foi de The Philipstown Wirecar Grand Prix.

Outras disputas e presenças brasileiras

A HBO também tinha apostas no evento com a minissérie ou telefilme nacional Máscaras de Oxigênio (Não) Cairão Automaticamente, que teve Johnny Massaro como protagonista. A disputa terminou com a vitória de Prisoner 951, outra produção do Reino Unido.

Além das produções concorrentes, o Brasil marcou presença no palco da premiação. A atriz Sophie Charlotte, que foi a protagonista da novela Três Graças, da Globo, foi uma das apresentadoras do evento em Nova York.

O Emmy Internacional é organizado pela Academia Internacional das Artes e Ciências Televisivas (IATAS) e serve para reconhecer a excelência técnica e artística de programas exibidos originalmente fora dos Estados Unidos. É aquele momento em que o mundo todo tenta provar quem faz a melhor TV longe de Hollywood.

Será que a gente precisa de um remake de Avenida Brasil agora ou a versão turca já resolveu tudo?