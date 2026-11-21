Elounda deve sua fama internacional à visão de Spyros Kokotos e a três hotéis icônicos: Elounda Mare, Porto Elounda e Elounda Peninsula.

O Elounda Mare foi pioneiro com bangalôs com piscinas privativas. Em 1992, o Porto Elounda introduziu quartos com piscinas privativas e o primeiro campo de golfe de hotel em Creta. Já o Elounda Peninsula se destaca por suas vilas à beira-mar únicas, com piscinas privativas e grandes jardins.

Lady Gaga, Rihanna, Cristiano Ronaldo, Charlize Theron, Mariah Carey, Pamela Anderson e Andrea Bocelli são apenas alguns dos nomes famosos que já foram associados a Elounda.

Hoje, o Six Senses Spa, o Il Borro Tuscan Bistro da família Ferragamo e o Sumosan completam a experiência.

Elounda: onde o luxo discreto encontra a autêntica Creta.

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