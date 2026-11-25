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O live-action de Naruto ganhou um reforço de peso no elenco. O ator Hiroyuki Sanada, que brilhou em Xógum e O Último Samurai, foi escalado para interpretar Hiruzen Sarutobi, o Terceiro Hokage da Vila da Folha.

Sanada é o segundo nome confirmado para o longa dirigido por Destin Daniel Cretton. O primeiro foi Charles Melton, que dará vida ao Kakashi Hatake, mentor de Naruto Uzumaki e líder do Grupo 7. A produção ainda está procurando o ator ideal para viver o próprio Naruto.

No universo da história, Sarutobi é o líder da Vila Oculta da Folha e foi um guerreiro poderoso na juventude, tanto que ficou conhecido como o Deus dos Shinobis. Ele é descrito como alguém compassivo, mas que precisa lidar com decisões difíceis para proteger seu povo, mantendo sempre a esperança nas novas gerações de ninjas.

O filme está sendo produzido por Avi Arad, Ari Arad e Emmy Yu, pela Arad Productions, junto com Jeremy Latcham. Destin Daniel Cretton também atua como produtor através de sua empresa, a Hisako, ao lado de Jeyun Munford.

A produção do filme começou recentemente e a equipe está buscando atores no mundo todo para interpretar os ninjas da Aldeia Oculta na Folha.

Para quem não conhece a base de tudo, Naruto começou como um mangá criado por Masashi Kishimoto, publicado entre 1999 e 2014. A obra, que teve 700 capítulos e vendeu mais de 250 milhões de cópias em mais de 60 países, conta a jornada de Naruto Uzumaki para superar rivais e se tornar o Hokage.

Será que vão conseguir acertar no visual dos ninjas ou vamos ter aquele medo de ficar artificial demais?