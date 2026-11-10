Helena, a filha do Neymar, é um verdadeiro furacão, garante Amanda Kimberlly

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Quem diria que a filha do Neymar teria tanta energia assim? Amanda Kimberlly abriu o jogo sobre a personalidade de Helena, de dois anos, e deixou claro que a menina não é nada tímida dentro de casa. Para a influenciadora, a pequena é um verdadeiro furacão e a cota da bagunça da família.

Segundo Amanda, Helena tem a personalidade bem forte e não é do tipo que chora para conseguir as coisas; na verdade, ela é bem afrontosa. A menina já sacou como manipular a situação: usa o golpe de juntar as mãozinhas e fazer carinha de dó com um pufavô. Se a estratégia não funciona, o resultado é um encarar com a cara fechada.

O caos faz parte da rotina. Amanda contou que a filha já sofreu até uma fratura exposta no dedo da mão enquanto brincava no closet da mãe. Fora de casa, a menina até consegue ser tímida com desconhecidos, mas no ambiente familiar ela é a própria tempestade dos X-Men.

Para provar o nível de adrenalina, a mãe compartilhou vídeos da pequena em ação. Em um deles, Helena desce em um tobogã sem medo e sem se segurar, se jogando antes mesmo de receber qualquer instrução. Amanda brincou que passa 100% do tempo salvando a filha dela mesma.

Outro registro mostra a menina caindo toda desajeitada em uma piscina de bolinhas. Diante de tanta agitação, a conclusão da mãe é que a rotina com a pequena é um teste cardíaco por dia.