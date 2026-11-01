Dona Déa revela como Luciano Huck ajudou sua carreira após perda de Paulo Gustavo

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Dona Déa Lúcia abriu o coração sobre como Luciano Huck deu a mão para ela após a morte de seu filho, o humorista Paulo Gustavo, em maio de 2021. A artista contou que o apresentador demonstrou preocupação real e procurou um amigo em comum para saber como ela estava e manifestou que queria recebê-la em seu programa.

O convite oficial veio no Dia das Mães, quando Dona Déa foi à TV Globo participar de um especial da data. Ela não imaginava que aquela visita poderia se transformar em um trabalho permanente. Durante a apresentação, Luciano Huck pediu que ela tocasse piano, e a repercussão com o público foi tão boa que o apresentador fez um convite para que ela continuasse na atração.

Segundo Dona Déa, Luciano pediu que ela ficasse na equipe da atração. Ela explicou que não tinha ido à emissora com a intenção de assumir um novo compromisso profissional, mas acabou aceitando e permanece no programa até agora.

A artista também falou sobre a criação de um musical dedicado a Paulo Gustavo. Ela revelou que a música sempre foi parte de sua vida — trabalhou cantando à noite enquanto criava os filhos — e que o humorista também gostava da arte e tinha vontade de cantar. O espetáculo nasceu justamente dessa ligação familiar e do desejo de manter viva a memória do filho.

Essas declarações foram feitas na sexta-feira, 30 de outubro de 2026, durante a inauguração de uma exposição do Instituto Paulo Gustavo, na Casa de Cultura Laura Alvim, no Rio de Janeiro. A exposição faz parte das homenagens ao legado do artista.