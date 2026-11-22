Beleza

Lavar o cabelo geralmente é aquela tarefa mecânica: shampoo, condicionador, enxágue rápido e pronto. Mas o Japanese hair washing, que está bombando no TikTok, propõe transformar esse momento em um ritual de relaxamento, focando na limpeza do couro cabeludo e em movimentos bem mais lentos e cuidadosos.

Essa técnica se inspira no cuidado japonês com os fios e na popularidade dos head spas, aqueles tratamentos que unem limpeza profunda, massagem e descanso. O melhor de tudo? Você não precisa de mil produtos novos ou passos impossíveis, apenas mudar a forma como encara o banho, dando mais atenção às raízes e ao comprimento.

O pré-banho e o segredo do óleo

Antes mesmo de abrir a torneira, a regra é dedicar alguns minutos para desembaraçar os fios. O ideal é usar uma escova ou pente adequado para o seu tipo de cabelo, começando das pontas e subindo, para evitar que o fio quebre ou puxe demais.

Quem quiser dar um upgrade pode tentar o pre-shampoo oiling, aplicando um pouco de óleo nas pontas ou no comprimento. O óleo de camélia, conhecido no Japão como tsubaki, é o ingrediente estrela dessa rotina. Mas calma: não precisa fazer isso sempre. Se o seu couro cabeludo for oleoso ou o cabelo pesar fácil, pode pular essa etapa e focar só na limpeza.

A arte de não ter pressa com o shampoo

Um dos pontos centrais do Japanese hair washing é não ter pressa para passar o shampoo. Primeiro, molhe bem toda a cabeça com água morna, garantindo que chegue nas raízes e no comprimento. O truque é deixar a água agir por cerca de um minuto para remover o suor, a poeira e os restos de produtos de styling. Isso prepara o fio e evita que você gaste shampoo demais.

Na hora de lavar, a quantidade de vezes depende da oleosidade do couro cabeludo e de quanto produto de styling você usou. Pode ser que um único shampoo resolva ou que você precise de duas passadas. Se for o caso de lavar duas vezes, foque mais na limpeza das raízes na segunda etapa.

Massagem e finalização consciente

É aqui que o banho vira head spa. Em vez de esfregar o cabelo com pressa, use as pontas dos dedos para fazer movimentos circulares suaves no couro cabeludo. Comece pela nuca e suba em direção ao topo e às laterais da cabeça. Nada de usar as unhas ou fazer pressão forte; a ideia é limpar as raízes e relaxar, não irritar a pele.

Se quiser, dá para usar aquelas escovas de couro cabeludo com cerdas de silicone, sempre com movimentos leves. Só não caia no conto do milagre: a massagem deixa o banho incrível, mas não é tratamento comprovado contra queda nem garantia de que o cabelo vai crescer mais rápido.

Depois de enxaguar bem, entra o condicionador ou a máscara. Aqui, o foco sai da raiz e vai para o comprimento e pontas, que pedem mais hidratação. Espalhe bem e deixe agir pelo tempo indicado. Quem tem fios finos ou raiz oleosa deve evitar passar o produto muito perto do couro cabeludo, a menos que o produto seja específico para isso.

O cuidado pós-água

O ritual não acaba quando você fecha a torneira. Como o cabelo molhado é mais frágil, nada de esfregar a toalha com força. O certo é pressionar suavemente os fios para tirar o excesso de água, preferindo toalhas macias ou de microfibra.

Se for usar o secador, a dica é manter a temperatura média e deixar o aparelho distante da cabeça. Um protetor térmico também ajuda a evitar que o calor estrague os fios. No fim, a tendência reflete uma mudança no autocuidado: trocar a pressa por um tempo de qualidade. Não promete milagres da noite para o dia, mas incentiva a gente a parar de maltratar o cabelo e a aproveitar o momento.

Já pensou em dedicar um pouco mais de tempo ao banho para viver essa experiência?