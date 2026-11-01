Edifício Oceania: o prédio arredondado em Salvador que é refúgio de artistas

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Quem passa pelo Farol da Barra, em Salvador, nota um prédio de arquitetura arredondada. O Edifício Oceania não é só um cartão-postal arquitetônico, mas também o endereço de artistas com peso nacional, como Gilberto Gil, Wagner Moura e Lázaro Ramos.

Inaugurado em 1943, o imóvel demorou a ficar pronto porque a Segunda Guerra Mundial causou escassez de materiais, já que parte do que era usado na obra vinha de fora do Brasil. Antes de virar residência, o lugar já foi de tudo um pouco: boate, cassino, sauna, teatro e até galeria de arte. Para garantir que esse visual único não fosse alterado, o Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia (Ipac) tombou o imóvel em 2008.

O nome do edifício vem do trecho da orla marítima que liga o Farol da Barra às proximidades de Ondina, a região conhecida como Oceania. Esse caminho, inclusive, é o atual Circuito Dodô, o principal trajeto do Carnaval de Salvador.

Por causa dessa localização privilegiada, o Oceania vira o epicentro da folia com o Expresso 2222. O camarote de Gilberto Gil, exclusivo para convidados, é um dos mais icônicos da festa e fica bem na largada dos trios elétricos, em frente ao Farol da Barra.

Para quem sonha em morar lá, prepare o bolso. O prédio tem 12andares e 48 apartamentos, com tamanhos que variam entre 120 e 211 metros quadrados. De acordo com sites de imobiliárias, as unidades mais caras chegam a custar na faixa de R$ 3 milhões. Será que com esse valor a gente consegue um convite pro camarote do Gil?