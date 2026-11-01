Clima de despedida: apresentadores do Fofocalizando mandam recado para Thayse Teixeira após demissão

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O clima no Fofocalizando foi de despedida na tarde de quinta-feira, 29 de outubro. Durante a atração do SBT, os apresentadores aproveitaram o espaço para enviar um recado público a Thayse Teixeira, que foi demitida do programa após questionar o resultado do segundo turno da eleição presidencial.

Gabriel Cartolano abriu a fala confirmando a ausência de Thayse e, em nome da equipe e da produção, desejou boa sorte na trajetória da profissional, lembrando que viveram bons momentos juntos. O apresentador ainda mandou beijos para a família e para os filhos dela, ressaltando que a vida segue e que eles podem se reencontrar em outros trabalhos.

Gaby Cabrini mencionou que Thayse escreveu um texto bonito para o grupo da equipe, cujas palavras foram endossadas pelos colegas. Cabrini descreveu a ex-colega como uma pessoa extremamente sincera, inteligente, divertida e uma grande profissional que trazia alegria ao ambiente de trabalho.

Matheus Baldi completou as homenagens desejando que a profissional continue sendo abençoada, citando a fé de Thayse. Para fechar o momento, o diretor do programa declarou que estava torcendo pela caminhada dela.