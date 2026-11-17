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Imagina ser uma das maiores vozes da literatura brasileira e sentir que a escrita é apenas o 'plano B'? Pois é, Conceição Evaristo abriu o jogo no Roda Viva e contou que, se soubesse dançar, simplesmente não escreveria.

Para a autora de Olhos d’Água, o canto e a dança são formas de arte mais completas porque conseguem atingir o público de um jeito imediato. Como ela se define como um fracasso nessas modalidades, as palavras acabaram sendo sua única ferramenta de expressão. Basicamente, ela escreve para conseguir existir e para que o outro possa existir com ela.

Essa admiração pelo corpo em movimento é tanta que Conceição citou desde o balé clássico e danças africanas até o Carnaval. Ela mencionou inclusive a icônica Nina Simone, brincando que adoraria voltar em outra encarnação como a cantora para ter aquela força comunicativa da voz e do movimento.

Desde nova, a escritora usa as palavras para entender e reinventar o mundo. Ela contou que escrevia para inventar realidades que não vivia ou para tentar capturar aquilo que a não satisfazia, definindo o ato de escrever como uma forma de sangrar.

O papo rolou em uma semana especial, a do Dia da Consciência Negra, e serve como aquecimento para a estreia de Conceição Evaristo - Uma Ópera Escrevivência. O espetáculo, inspirado na trajetória da autora, chega ao Theatro São Pedro, em São Paulo, no dia 20 de novembro. Além disso, ela comemora seus 80 anos agora em novembro.

A banca de entrevistadores do programa contou com nomes como Adriana Ferreira Silva, Chris Maksud, Eliana Alves Cruz, Jefferson Barbosa, Luanda Vieira e Yasmin Santos, além da participação do cartunista Eduardo Baptistão.