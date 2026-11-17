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O ranço tomou conta de A Fazenda 18. No domingo, 16 de novembro, Daniel e Alfredo protagonizaram mais uma discussão calorosa após o fim da edição do programa. O clima pesou quando os peões começaram a trocar farpas e subiram o tom de voz, dividindo a opinião de quem assiste.

O estopim da briga foi quando Daniel, que é ator, sugeriu que a fazendeira da semana deveria indicar o rival para a roça. Ele não segurou a língua e chamou Alfredo de soberbo, afirmando que a hora dele chegaria e criticando a opressão praticada por alguns participantes. Daniel ainda avisou que gastaria a garganta para falar, mesmo ela não estando boa.

Alfredo, tentando manter a pose, debochou e disse para o rival dormir bem e descansar. A resposta de Daniel veio rápida e ácida: ele disparou que Alfredo dorme tanto que não percebe o jogo passando e que até os próprios aliados do rival dizem que ele está acamado. Para fechar, mandou um conselho: que ele precisava jogar. Alfredo reagiu questionando em voz alta se agora era proibido dormir.

Como todo bom reality, a treta repercutiu na hora nas redes sociais. Enquanto alguns internautas elogiaram a visão de jogo de Alfredo, chamando-o de craque, outros não tiveram pena. Teve gente que debochou de Erthal, dizendo que ele não ganha nem a prova do lampião, e quem disparou que Alfredo já se acha o campeão, entregando o prêmio para o grupinho sem perceber. Teve até quem disse que o Serginho só vai jogar de verdade quando o Daniel sair.

Será que essa soberba toda vai custar a vaga de alguém na final ou é só estratégia para movimentar a casa?