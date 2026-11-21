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A atriz Erika Eleniak passou por momentos bem difíceis recentemente e quase perdeu a casa onde mora nos Estados Unidos. Em entrevista ao podcast Miss Understood, ela contou que enfrentou uma crise financeira séria, que a levou a receber até mesmo uma notificação de despejo.

O problema começou por causa da escassez de trabalhos como atriz e pelo fim de suas atividades como professora, o que acabou comprometendo a renda dela. Erika relatou que viver com esse medo de perder o imóvel foi exaustivo e que o caminho para tentar se estabilizar foi muito complicado.

A virada com o OnlyFans

Para sair desse sufoco, a artista decidiu criar um perfil no OnlyFans em agosto de 2026. A estratégia funcionou rápido: em poucos meses, ela conseguiu colocar todos os aluguéis atrasados em dia. Erika destacou que a colaboração e a gentileza dos proprietários do imóvel foram fundamentais nesse processo e descreveu a situação como uma bênção.

Sobre o conteúdo da página, ela explicou que produz e administra tudo sozinha. Não há nudez nas publicações; ela foca em compartilhar registros da sua rotina e ensaios sensuais, incluindo fotos dos pés. Para ela, a experiência não trouxe apenas dinheiro, mas devolveu sua autonomia financeira e a reaproximou de fãs que a acompanham desde os anos 1990.

Os ganhos na plataforma

Em outubro, Erika revelou ao TMZ que faturou aproximadamente US$ 300 mil (R$ 1,7 milhão) logo nos primeiros três meses na plataforma. A projeção da atriz é que esse valor chegue a US$ 1 milhão (R$ 5,7 milhões) ao completar o primeiro ano de conta, embora esse montante ainda não tenha sido efetivamente alcançado.

O retorno às telas

Além do sucesso digital, Erika está preparando sua volta para a TV. Ela vai reprisar o papel de Shauni McClain na nova versão de SOS Malibu, com estreia prevista para janeiro de 2027.

Erika Eleniak é uma atriz e modelo americana que ficou famosa por integrar o elenco original de SOS Malibu entre 1989 e 1992, antes da entrada de Pamela Anderson, e também estrelou A Força em Alerta em 1992.