Mansão de Ivete Sangalo na Bahia tem acesso direto à praia e academia privativa

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A cantora Ivete Sangalo tem um endereço especial no litoral baiano para descansar. Localizada na Praia do Forte, em Mata de São João, a mansão fica dentro de um condomínio fechado e conta com cerca de 800 metros quadrados de área construída. O imóvel é posicionado de frente para o mar, o que garante acesso direto à areia da praia.

Ivete Sangalo é uma das maiores figuras da música brasileira, reconhecida por sua voz poderosa e carisma nos palcos, sendo frequentemente chamada de Rainha do Brasil.

Arquitetura e design

A construção do imóvel aposta em uma mistura de linhas modernas com elementos naturais. O projeto original foi assinado pelo arquiteto Alberto Bolzico, mas a residência passou por uma reforma posterior conduzida por Barbara Becattini, sobrinha da artista. A intervenção de Barbara teve como foco adaptar os espaços para melhor atender a rotina da família.

Para garantir que a casa seja ventilada e iluminada, o projeto utiliza grandes portas de vidro, varandas abertas e painéis vazados. A decoração segue uma proposta de sofisticação com referências ao litoral baiano, utilizando materiais como pedras, fibras naturais e madeira nos ambientes. O mármore bege da Bahia também é usado no revestimento.

Integração e áreas sociais

Uma das mudanças mais significativas na reforma foi a integração da cozinha com as salas de estar e de jantar. Antes, esses ambientes eram separados, mas agora formam uma única área social ampla. Essa configuração foi pensada para que Ivete consiga receber convidados e preparar refeições sem ficar isolada do restante do grupo.

O espaço possui pé-direito duplo e uma paleta de cores composta por tons neutros, com detalhes em azul-marinho e verde. A sala de jantar, que fica próxima à área externa, é um dos locais favoritos da cantora para relaxar e receber amigos. Já a sala de televisão é decorada com objetos pessoais da família e itens que remetem à cultura baiana.

Lazer e estrutura externa

A área gourmet da mansão é equipada com forno a lenha, churrasqueira e bancadas amplas de apoio, reforçando a ideia de integração entre a cozinha e os espaços de convivência externos. Esse ambiente é voltado para comemorações em datas especiais e encontros familiares.

Na parte externa, a propriedade oferece um jardim tropical que envolve a piscina, que conta com espreguiçadeiras e deck molhado. As varandas abertas completam a sensação de refúgio à beira-mar.

Para a saúde e diversão, a casa dispõe de uma academia privativa climatizada, com esteiras e aparelhos de musculação, além de um campo de futebol gramado. As filhas da cantora, Marina e Helena, possuem espaços dedicados com brinquedoteca e área de jogos.

Em conversa com a revista Casa e Jardim, Ivete descreveu a casa como um lugar repleto de memórias familiares, servindo especialmente como ponto de encontro nas celebrações de fim de ano e Natal. Além da mansão na Praia do Forte, a artista possui um apartamento em Salvador e outros imóveis distribuídos pelo Brasil.

Quem não queria um acesso direto à praia pra acordar e já cair na areia, hein?