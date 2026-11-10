Bruna Biancardi e Neymar postam ensaio fofo com as filhas

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Bruna Biancardi e Neymar compartilharam nas redes sociais um ensaio fotográfico especial com as filhas. Bruna está grávida da terceira filha do casal, Mariah.

As imagens misturam fotos coloridas e em preto e branco para mostrar a sintonia da família. Em alguns dos registros, as meninas Mavie e Mel aparecem colando adesivos de pedras na barriga de Bruna.

Nada como um momento família para deixar todo mundo com coração quentinho, né?