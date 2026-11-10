Bruna Biancardi e Neymar postam ensaio fofo com as filhas
Bruna Biancardi e Neymar compartilharam nas redes sociais um ensaio fotográfico especial com as filhas. Bruna está grávida da terceira filha do casal, Mariah.
As imagens misturam fotos coloridas e em preto e branco para mostrar a sintonia da família. Em alguns dos registros, as meninas Mavie e Mel aparecem colando adesivos de pedras na barriga de Bruna.
Nada como um momento família para deixar todo mundo com coração quentinho, né?
Com informações de fontes públicas, Wikipédia, YouTube, Instagram e TikTok.